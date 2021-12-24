Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Вопрос референдума по Донбассу сейчас не обсуждается — Ермак

24 декабря 2021, 18:57

Вопрос референдума по Донбассу сейчас не обсуждается — Ермак

О проведении референдума по Донбассу пока речь не идет. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью «Фокусу».

«Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет», — сказал Ермак.

Он отметил, что в данное время есть несколько вариантов мирного плана по Донбассу, в том числе предложенные несколько месяцев назад Германией и Францией так называемые кластеры.

«Все мирные планы, в том числе дорожная карта, должны базироваться на Минских соглашениях. Первая строка в них — дата, 2015 год, в любом случае сегодня на базе этого документа необходима дорожная карта, учитывая, что уже практически 2022-й. Есть разные интерпретации, пока единого согласованного документа не существует, но мы не перестаем искать различные варианты», — подчеркнул глава Офиса президента.

При этом он категорически отверг возможность давления на Украину с целью  выполнения Минских соглашений или «формулы Штайнмайера».

«Мы независимая страна, с чувством собственного достоинства. Никто нам ничего навязывать — во всяком случае при президенте Зеленском — вопреки интересам Украины не будет. Что касается "формулы Штайнмайера", она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого. Вопрос в том, что это один из элементов, она не может существовать отдельно от полного плана прекращения войны, возвращения наших территорий и людей. Обращаю внимание, что именно в этой формуле ключевой момент — что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ», — отметил Ермак.

Он напомнил, что существует Копенгагенский документ, который устанавливает принципы проведения демократических выборов.

«Выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны обеспечивать безопасность. Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы. А иначе как обеспечить безопасность? А это означает, что в данном случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогло бы признать эти выборы легитимными. И таких коллизий еще очень много. Но для того и существуют переговоры, чтобы находить выход», — сказал Ермак.

Он подчеркнул, что Украина многократно продемонстрировала всему миру, что настойчиво выполняет все взятые на себя обязательства, и страна готова и дальше выполнять Минские соглашения, но должен быть четкий план этой работы по деоккупации части территории двух областей Украины.

«Но российская сторона тоже должна продемонстрировать желание выполнять Минские соглашения, начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня, заканчивая другими договоренностями парижского саммита в Нормандском формате», — добавил глава Офиса президента.

Читайте также:

Зеленский снова не исключил проведение референдума по Донбассу 

Еще по теме

Люди
Андрей Ермак
Прочее
Референдум

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:06
Не обошлось без ЧП: В Донецке и Луганске зажгли главные городские елки
19:57
«ДНР»: Выработки и строительство метро в Донецке полностью ликвидируют
17:21
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение
12:04
Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»
10:48
«ДНР» заявила о 315 случаях ковида за сутки
09:48
«ДНР» проведет очередной форум, на котором обсудят «перспективы интеграции Донбасса с Россией»
09:04
«ЛНР»: 43 заболели и двое умерли от COVID-19
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 декабря
20:48
Жителям ОРДО нельзя запускать салюты, если это не специальное шоу
19:25
Денисова: Одного из заложников «ДНР» ударили ножом в сердце
16:49
В Донецке заявили о получении 270 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
14:51
Жители Донецка и Луганска смогут получить украинский «пакет малыша»
13:34
«Должны определить сами жители». Путин — о будущем Донбасса
11:57
«ДНР»: Более 360 заболевших и 64 смерти от ковида за сутки
11:19
В Донецке произошел пожар на радиорынке «Маяк»
все новости
21:32
На Донетчине женщину осудили на 5 лет тюрьмы за организацию «референдума» 2014 года
21:06
Не обошлось без ЧП: В Донецке и Луганске зажгли главные городские елки
20:38
Россия продолжает стягивать войска к Украине: Опубликованы новые спутниковые снимки
19:57
«ДНР»: Выработки и строительство метро в Донецке полностью ликвидируют
19:31
Глава Офиса президента надеется на проведение встречи в Нормандском формате в 2022 году
18:57
Вопрос референдума по Донбассу сейчас не обсуждается — Ермак
18:19
Зеленский соберет СНБО перед Новым годом
17:45
В Мариуполе заново установили главную городскую елку
17:28
Боевики трижды стреляли по позициям ООС с начала суток
17:21
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение
16:32
Задержан боевик «ДНР», который обстреливал частный сектор Авдеевки
15:54
С Антоненко сняли электронный браслет
15:27
Кулеба считает обязательным участие Украины в переговорах Запада и России по безопасности
14:46
Министру транспорта РФ и его заму сообщено подозрение в незаконной переправке людей через границу Украины
14:30
СМИ узнало содержание «10 шагов Зеленского» по Донбассу
все новости
ВИДЕО
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
19 декабря, 21:55
В Мариуполе упала главная елка города
19 декабря, 19:24
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
18 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция