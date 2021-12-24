Вопрос референдума по Донбассу сейчас не обсуждается — Ермак

О проведении референдума по Донбассу пока речь не идет. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью «Фокусу».



«Вопрос референдума сейчас не обсуждается. Владимир Зеленский отмечал, что он как президент, исповедующий принцип народовластия, считает, что если в обществе возникает вопрос, требующий зафиксировать мнение всего народа Украины, то такие референдумы должны состояться. Президент сказал, что не исключает проведение референдума. Но пока об этом речь не идет», — сказал Ермак.



Он отметил, что в данное время есть несколько вариантов мирного плана по Донбассу, в том числе предложенные несколько месяцев назад Германией и Францией так называемые кластеры.



«Все мирные планы, в том числе дорожная карта, должны базироваться на Минских соглашениях. Первая строка в них — дата, 2015 год, в любом случае сегодня на базе этого документа необходима дорожная карта, учитывая, что уже практически 2022-й. Есть разные интерпретации, пока единого согласованного документа не существует, но мы не перестаем искать различные варианты», — подчеркнул глава Офиса президента.



При этом он категорически отверг возможность давления на Украину с целью выполнения Минских соглашений или «формулы Штайнмайера».



«Мы независимая страна, с чувством собственного достоинства. Никто нам ничего навязывать — во всяком случае при президенте Зеленском — вопреки интересам Украины не будет. Что касается "формулы Штайнмайера", она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого. Вопрос в том, что это один из элементов, она не может существовать отдельно от полного плана прекращения войны, возвращения наших территорий и людей. Обращаю внимание, что именно в этой формуле ключевой момент — что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ», — отметил Ермак.



Он напомнил, что существует Копенгагенский документ, который устанавливает принципы проведения демократических выборов.



«Выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны обеспечивать безопасность. Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы. А иначе как обеспечить безопасность? А это означает, что в данном случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогло бы признать эти выборы легитимными. И таких коллизий еще очень много. Но для того и существуют переговоры, чтобы находить выход», — сказал Ермак.



Он подчеркнул, что Украина многократно продемонстрировала всему миру, что настойчиво выполняет все взятые на себя обязательства, и страна готова и дальше выполнять Минские соглашения, но должен быть четкий план этой работы по деоккупации части территории двух областей Украины.



«Но российская сторона тоже должна продемонстрировать желание выполнять Минские соглашения, начиная с полноценного соблюдения режима прекращения огня, заканчивая другими договоренностями парижского саммита в Нормандском формате», — добавил глава Офиса президента.

Читайте также: Зеленский снова не исключил проведение референдума по Донбассу