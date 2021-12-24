Глава Офиса президента надеется на проведение встречи в Нормандском формате в 2022 году

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключил вероятность проведения встречи в Нормандском формате в следующем году. Об этом он сказал в интервью «Фокусу».



«Я оптимист. Мы работаем над этим. Очень важна встреча лидеров Люблинского треугольника и конференция послов в Гуте, где запланирована презентация внешнеполитической стратегии и будут поставлены амбициозные задачи. Определен kpi всем послам, с ними ведется активная работа», — отметил Ермак.



Он также рассказал о других направлениях дипломатии, которые развивает Украина.



«У нас большие планы с МИД, сейчас они развивают африканское направление, работают с Латинской Америкой, сложились партнерские отношения с частью Арабского мира — Катаром, ОАЭ, мы и дальше будем развивать это направление. Мы работаем по всем направлениям во всех регионах мира», — резюмировал Ермак.