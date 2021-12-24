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Глава Офиса президента надеется на проведение встречи в Нормандском формате в 2022 году

24 декабря 2021, 19:31

Глава Офиса президента надеется на проведение встречи в Нормандском формате в 2022 году

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключил вероятность проведения встречи в Нормандском формате в следующем году. Об этом он сказал в интервью «Фокусу».

«Я оптимист. Мы работаем над этим. Очень важна встреча лидеров Люблинского треугольника и конференция послов в Гуте, где запланирована презентация внешнеполитической стратегии и будут поставлены амбициозные задачи. Определен kpi всем послам, с ними ведется активная работа», — отметил Ермак.

Он также рассказал о других направлениях дипломатии, которые развивает Украина.

«У нас большие планы с МИД, сейчас они развивают африканское направление, работают с Латинской Америкой, сложились партнерские отношения с частью Арабского мира — Катаром, ОАЭ, мы и дальше будем развивать это направление. Мы работаем по всем направлениям во всех регионах мира», — резюмировал Ермак.

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