На Донетчине женщину осудили на 5 лет тюрьмы за организацию «референдума» 2014 года

Донецкий апелляционный суд увеличил срок наказания 31-летней жительницы Покровского района за участие в организации «референдума» в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Как отмечается, апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый, которым женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).



Суд установил, что в мае 2014 года жительница села Гришино активно участвовала в организации и проведении в городе Красноармейске (после декоммунизации — Покровске) незаконного «общеобластного референдума» о признании «государственной самостоятельности ДНР». Женщина занимала должность члена фейковой «участковой избирательной комиссии».



«Несмотря на непризнание сторонницей оккупационной администрации РФ своей вины, в мае 2021 года Красноармейский горрайонный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием на 3 года. Считая приговор слишком мягким, прокуратура его обжаловала. Апелляционный суд признал доводы обвинения обоснованными и вынес новый приговор, назначив осужденной наказание в виде 5 лет за решеткой», — сообщили в прокуратуре.



Приговор вступил в законную силу.