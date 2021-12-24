Возле КПВВ «Станица Луганская» планируют открыть автостанцию

Возле контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» планируют открыть автостанцию, сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«По плану возле сервисной зоны КПВВ должны обустроить муниципальную парковку, а также запустить работу автостанции, что позволит улучшить условия пересечения линии соприкосновения для граждан. Эти работы должны быть завершены в первом квартале 2022 года», — говорится в сообщении.



План развития сервисной зоны КПВВ обсуждался представителями Минреинтеграции, Луганской областной военно-гражданской администрации и местного самоуправления Станично-Луганской территориальной громады.



«Кроме того, планируется корректировка границ режимных зон всех трех пунктов пропуска, действующих в Луганской области – "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотое". Такие изменения помогут организовать транспортное сообщение с КПВВ», — добавили в Минреинтеграции.

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