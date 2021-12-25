В Украине за сутки выявили 5 276 новых случаев коронавируса

За пятницу, 24 декабря, в Украине выявили 5 276 случаев заражения коронавирусом, что на 1 371 случай меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 15 639 пациентов, умерли 268 человек. Вчера госпитализировали 1 689 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 642 314 человек. Из них выздоровели 3 423 933 пациента, а умерли 94 700 человек.



Вчера вакцинировались 117 222 человека.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 563 975 человек. Из них сделали прививку первой дозой вакцины — 14 563 973 человека, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 13 352 303 человека. 1 811 человек получили дополнительную дозу вакцины. Всего проведено 27 918 454 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.