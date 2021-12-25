Ранен за 18 км от линии фронта: Штаб ООС выясняет обстоятельства ранения нацгвардейца

По факту ранения военнослужащего Национальной гвардии, о котором сообщалось в сводке штаба операции Объединенных сил, начато служебное расследование.



«Информация, изложенная в утренней сводке на 7:00 за 25 декабря 2021 года, содержит ошибку и требует уточнения», — отметили в пресс-центре штаба ООС.



Там уточнили, что ранение произошло не на линии соприкосновения.



«Дополнительно сообщаем, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее. По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.