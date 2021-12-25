В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса за неделю

Пассажиропоток на единственном ежедневно работающем КПВВ «Станица Луганская» оставался на уровне прошлой недели. Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны боевиков. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



С минувшей субботы через КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 853 человека, а на контролируемую территорию – 6 326 человек.



Напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию соприкосновения в этом контрольном пункте пересекли 464 человека и 72 транспортных средства на временно оккупированную часть Донетчины. В то же время 273 человека и 66 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.



Работа всех КПВВ с украинской стороны начинается ежедневно с 08:00 и длится до 16:00.



Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» за неделю проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Жителям ОРДЛО доставлено 41,5 тонн строительных материалов и медицинского оборудования.



В Госпогранслужбе напоминают, что на КПВВ действуют карантинные ограничения. Пересекающие линию соприкосновения при следовании на контролируемую украинскими властями территорию обязаны установить и активировать приложение «Вдома». Самоизоляция будет прекращаться при получении отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, проведенного после пересечения КПВВ.



В случае невозможности установки мобильного приложения, они подлежат обсервации.



В то же время предусмотрен широкий перечень категорий лиц, к которым самоизоляция не применяется, с ним рекомендовано ознакомиться перед поездкой.