Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

COVID-19 на Донетчине: 390 заболевших за сутки, 9 человек умерли

25 декабря 2021, 12:31

COVID-19 на Донетчине: 390 заболевших за сутки, 9 человек умерли

За минувшие сутки, 24 декабря, в Донецкой области выявили 390 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровел 661 человек, а девять — умерли.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 166 342 заболевших COVID-19. Из них 156 069 пациентов выздоровели, а 5 055 человек умерли.

Первую дозу вакцины от коронавируса за весь период прививочной кампании получили 609 882 человека, полный курс вакцинации из двух доз прошли 536 244 жителя области.

Читайте также:

На Донбассе — почти 600 новых случаев COVID-19 и 19 смертей

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:52
В Макеевке на центральной улице рухнул столб
10:58
«ДНР»: За сутки 226 человек заболели коронавирусом, еще 15 умерли
09:46
«ЛНР» сообщила о 14 заболевших коронавирусом и троих умерших за сутки
21:06
Не обошлось без ЧП: В Донецке и Луганске зажгли главные городские елки
19:57
«ДНР»: Выработки и строительство метро в Донецке полностью ликвидируют
17:21
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на новогодние праздники и Крещение
12:04
Денисова призвала МККК помочь удерживаемому в тюрьме «ДНР»
10:48
«ДНР» заявила о 315 случаях ковида за сутки
09:48
«ДНР» проведет очередной форум, на котором обсудят «перспективы интеграции Донбасса с Россией»
09:04
«ЛНР»: 43 заболели и двое умерли от COVID-19
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 декабря
20:48
Жителям ОРДО нельзя запускать салюты, если это не специальное шоу
19:25
Денисова: Одного из заложников «ДНР» ударили ножом в сердце
16:49
В Донецке заявили о получении 270 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
14:51
Жители Донецка и Луганска смогут получить украинский «пакет малыша»
все новости
12:52
В Макеевке на центральной улице рухнул столб
12:31
COVID-19 на Донетчине: 390 заболевших за сутки, 9 человек умерли
11:53
В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса за неделю
10:58
«ДНР»: За сутки 226 человек заболели коронавирусом, еще 15 умерли
10:37
Ранен за 18 км от линии фронта: Штаб ООС выясняет обстоятельства ранения нацгвардейца
09:46
«ЛНР» сообщила о 14 заболевших коронавирусом и троих умерших за сутки
09:38
В Украине за сутки выявили 5 276 новых случаев коронавируса
09:26
Россия заявила, что отводит 10 тысяч военных от границ Украины
08:41
Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим «тишины», стреляли из вооружения запрещенных калибров
22:59
Зеленский обсудил с сенаторами США агрессию России, Донбасс и «Северный поток-2»
22:31
Возле КПВВ «Станица Луганская» планируют открыть автостанцию
21:32
На Донетчине женщину осудили на 5 лет тюрьмы за организацию «референдума» 2014 года
21:06
Не обошлось без ЧП: В Донецке и Луганске зажгли главные городские елки
20:38
Россия продолжает стягивать войска к Украине: Опубликованы новые спутниковые снимки
19:57
«ДНР»: Выработки и строительство метро в Донецке полностью ликвидируют
все новости
ВИДЕО
Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►
19 декабря, 21:55
В Мариуполе упала главная елка города
19 декабря, 19:24
В суде подтвердили российские войска. Что случилось с водой из-под крана. Донбасс сегодня ►
18 декабря, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция