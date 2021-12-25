COVID-19 на Донетчине: 390 заболевших за сутки, 9 человек умерли

За минувшие сутки, 24 декабря, в Донецкой области выявили 390 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровел 661 человек, а девять — умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 166 342 заболевших COVID-19. Из них 156 069 пациентов выздоровели, а 5 055 человек умерли.



Первую дозу вакцины от коронавируса за весь период прививочной кампании получили 609 882 человека, полный курс вакцинации из двух доз прошли 536 244 жителя области.