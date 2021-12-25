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В Макеевке на центральной улице рухнул столб

25 декабря 2021, 12:52

В Макеевке на центральной улице рухнул столб

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке на центральной улице города упал столб. Инцидент произошел возле школы №4, сообщает «администрация» Макеевки.

«Сегодня, 25 декабря, напротив МБОУ "Средняя школа № 4 г. Макеевки" по ул. Ленина произошло падение опоры. Коммунальные службы города в оперативном порядке приступили к ремонтным работам», — говорится в сообщении.

В «администрации» Макеевки уверяют, что взяли под свой контроль аварийные работы.

Столб упал на проезжую часть улицы и навис над дорогой, зацепившись за провода троллейбусной контактной сети. При этом на фото, которые публикуют местные жители в соцсетях, видно, что участок дороги не перекрыт, там продолжает двигаться транспорт и пешеходы.

В Макеевке на проезжую часть упала опора. Фото из соцсетей

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