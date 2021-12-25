На Луганщине от коронавируса умерли еще 7 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 55 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще семеро больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 59 496 жителей области. Из них выздоровели — 55 944, умерли 2 180 человек.



В Луганской ОГА отметили, что за время распространения коронавируса в области заболел 3 781 ребенок в возрасте до 17 лет, из них выздоровели — 3 653.



В данное время уровень заболеваемости на Луганщине на 100 тысяч населения равен 139 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 23,1 (при пороговом уровне — 60).

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