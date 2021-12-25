Тариф на доставку газа подорожает с 1 января: Утверждены новые цены

Новые повышенные тарифы на распределение газа для населения утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года, передает «РБК-Украина».



Согласно материалам комиссии и решения НКРЭКУ от 22 декабря, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов «Черновцыгаз» — 2,57 грн за кубометр (с НДС), а также для клиентов компаний «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Лубныгаз», «Николаевгаз», «Тысменицагаз», «Харьковгаз» — 2,39 грн.



Минимальная стоимость установлена для потребителей «Киевгаз» — 0,38 грн за кубометр (с НДС) и «Харьковгоргаз» — 0,52 грн.



На Донетчине клиентам АО «Донецкоблгаз» придется платить по 1,18 грн за кубометр, ПАО «Мариупольгаз» — 1,45 грн за кубометр, на Луганщине потребители АО «Луганскгаз» будут платить по 1,57 грн за кубометр газа (без НДС).

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