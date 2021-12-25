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Президент поддержал: Верещук инициировала отмену установки приложения «Вдома» при пересечении КПВВ

25 декабря 2021, 17:23

Президент поддержал: Верещук инициировала отмену установки приложения «Вдома» при пересечении КПВВ

До конца года обязательную установку приложения «Вдома» при пересечении КПВВ могут отменить. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии «Новостям Донбасса».

Она рассказала, что во время визита в Станицу Луганскую увидела проблему, с которой часто сталкиваются люди, пересекающие КПВВ.

«У нас есть ограничения из-за ковида. Люди, которые пересекают КПВВ — и я увидела насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ — они должны скачать приложение "Дій Вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон», — отметила Верещук.

Кроме того, по ее словам, многим сложно разобраться, чтобы спокойно скачать приложение «Вдома». По нынешним требованиям такое приложение должно быть установлено, чтобы люди не шли на обсервацию, если есть негативный результат теста на коронавирус, который тоже необходимо пройти.

«При мне женщина плакала, потому что не могла загрузить приложение, а у нее были куплены билеты, и это была огромная проблема», — подчеркнула Верещук.

Глава Минреинтеграции рассказала, что обратилась за помощью в решении проблемы к президенту и премьер-министру и заручилась их поддержкой.

«Я вернулась с Луганщины и пришла с решением этой проблемы к премьеру, а затем и к президенту. И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Вдома" и люди смогут не страдая пересекать КПВВ», — сказала Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что ее удивляет подход, когда говорят, что КПВВ — это то же самое, что условно говоря, граница с РФ.

«Если мы про реинтеграцию, если мы про политику, которая настроена на людей и для людей, то не может быть в части Донецкой или Луганской области таможенных переходов, там не могут стоять пограничники. Там не могут действовать правила, применяемые для всех иностранцев и лиц, пересекающих границу государства. Чем меньше препон и препятствий мы будем создавать людям, особенно молодым людям, тем быстрее произойдет реинтеграция», — резюмировала вице-премьер.

Установка приложения «Вдома» остается острой проблемой для жителей неподконтрольных территорий, пересекающих КПВВ, особенно для людей в возрасте 60+ и людей с серьезными заболеваниями. Об этом сказано в мониторинговом отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ» за ноябрь Благотворительного фонда «Право на защиту».

По данным правозащитников, в ноябре тестирование на COVID-19 прошли 737 человек (55%) на КПВВ «Новотроицкое» и 2 312 человек (14%) на КПВВ «Станица Луганская». Все протестированные не могли установить приложение «Вдома» на свои телефоны.

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