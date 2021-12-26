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За сутки в Украине 2,8 тысячи человек заболели ковидом

26 декабря 2021, 09:41

За сутки в Украине 2,8 тысячи человек заболели ковидом

За субботу, 25 декабря, в Украине выявили 2 810 новых случаев заболевания COVID-19, что на 2 466 случаев меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

При этом выздоровели 4 279 пациентов, умерли 138 человек.  

За все время пандемии в Украине: заболели – 3 645 124 человека; выздоровели – 3 428 212 человека; летальных случаев – 94 838.

Вчера вакцинировались 28 258 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, получили две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2 022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек. В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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