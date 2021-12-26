Путин рассказал, что будет, если США и НАТО не ответят на его предложения

Россия ожидает ответа от США и НАТО, которые должны рассмотреть предложения в сфере безопасности. По словам президента РФ Владимира Путина, в случае отказа США и НАТО рассматривать такие предложения, Россия может ответить по-разному.



«Он (ответ – ред.) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», – сказал Путин в программе «Москва.Кремль.Путин».



Так он ответил на вопрос, каким может быть военно-технический ответ России, если США и НАТО «не услышат нас и на этот раз».



Вместе с тем Путин заявил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не стремиться к их прекращению.

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО о «гарантиях безопасности». В частности, документы предполагают отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников. В США заявили, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.