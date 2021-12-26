В Донецкой области – 120 новых случаев ковида, а на Луганщине – шесть

В Донецкой области за субботу, 25 декабря, коронавирусную болезнь диагностировали у 120 человек, в Луганской области — у шести. Об этом сообщили в Донецкой и Луганской облгосадминистрациях. Речь идет о ситуации с коронавирусом на территории, подконтрольной украинской власти.



Один человек умер вследствие осложнений COVID-19 на Донетчине и двое скончались на Луганщине за минувшие сутки.



С начала пандемии в Донецкой области зафиксировано 166 462 случая инфицирования коронавирусом (156 084 человека выздоровели, 5 056 — умерли), в Луганской области — 59 502 случая ковида ( 59 502 человека выздоровели, 2 182 — умерли).