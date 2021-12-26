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В Кремле считают вопросом «жизни и смерти» вступление Украины в НАТО

26 декабря 2021, 15:55

В Кремле считают вопросом «жизни и смерти» вступление Украины в НАТО

Распространение НАТО в странах бывшего СССР – это вопрос жизни и смерти для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой. Находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, – распространение НАТО на такие страны как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза», – заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

В контексте распространения НАТО в программе ведущим были упомянуты и такие страны, как Молдавия и Грузия.

«Конечно это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас», – сказал Песков.

Он также заявил, что Путина не устроит затягивание переговоров по гарантиям безопасности.

«Нужно сконцентрироваться, все-таки, на тех переговорах, которые как мы рассчитываем пройдут в январе месяце», – сказал Песков.

При этом, говоря об «убедительности российских инициатив», представитель Кремля упомянул новые гиперзвуковые ракеты «Циркон».  

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СМИ: В январе состоится заседание НАТО и России

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО о «гарантиях безопасности». В частности, документы предполагают отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников. В США заявили, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.

 

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