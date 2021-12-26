Главные новости Донбасса за неделю

Коротко и содержательно о том, что произошло на Донбассе за эту неделю.

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 166 462 заболевших COVID-19 (156 084 человека выздоровели, 5 056 — умерли). За неделю выявлено 2530 заболевших и 66 умерших.



В отдельных районах Донецкой области за все время пандемии признают 117 933 случаев ковида (106 490 человек выздоровели, 9 161 — умерли). За неделю — 1574 новых заболевших и 217 смертей.



В Луганской области за все время пандемии на подконтрольной Украине территории зафиксировано 59 502 заболевших (59 502 человека выздоровели, 2 182 — умерли). За неделю — 368 новых случаев инфицирования и 31 умерший.



За все время пандемии в отдельных районах Луганской области признали 21 405 заболевших (17 982 пациента выздоровели, а 3057 — умерли. За неделю — 186 человек заболели, 27 умерли.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.



Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости введения Западом превентивных санкций против России для недопущения усиления эскалации с ее стороны.



Если Кремль будет ставить ультиматумы об автономии или «очередном федеральном округе» на временно оккупированной части Донбасса, то ее реинтеграция невозможна, заявил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что возвращение оккупированных территорий возможно при условии безопасной реинтеграции.



Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции отказался дать гарантии ненападения на Украину: «По поводу гарантий: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России».



МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с продолжением РФ противоправной практики отправки на территорию Украины так называемых «гуманитарных конвоев». 23 декабря в неподконтрольные украинской власти Донецк и Луганск прибыл 105-й «гумконвой» из России.



Группировки «ЛНР» и «ДНР» готовы провести обмен пленными после того, как Украина утвердит в Верховной Раде дорожную карту по соблюдению Минских соглашений.



Права человека



Пленница группировки «ДНР» Елена Пех, а также удерживаемый в колонии в Макеевке Игорь Назаренко, находятся в критическом состоянии, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Три с половиной года боевики удерживают Пех в Снежнянской исправительной колонии № 127.



Омбудсвумен также стало известно, что одному из незаконно заключенных в оккупированном Донецке, Сергею Мазурову, во время пыток был нанесен удар в сердце. Мужчину задержали в июле 2017 года в Макеевке. По словам Денисово, его пытали, в результате чего мужчина оказался в больнице.



Сергей Курис, которого боевики незаконно удерживают в Донецке с сентября 2019 года, находится в тяжелом физическом и моральном состоянии.



Боевые действия



В течение недели двое военнослужащих были ранены в результате боевых действий.



Общество



Государственное бюро расследований уведомило пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Порошенко знал о закупке угля из неподконтрольных районов Донбасса, но не принимал в этом участия, заявляют его адвокаты.



В Нидерландах обвинение начало выступление по существу дела на суде по делу о крушении «Боинга», сбитого в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Обвинитель утверждает, что подсудимые — россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко «сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили "Бук" в собственных военных целях и при этом сбили MH17».



В России вербовщики начали набирать группы наемников для «боевой командировки на Донбасс». Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на восемь источников. При этом собеседники издания не знают, какие именно задачи будут стоять перед наемниками.



Команда российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что бывший «премьер-министр ДНР», депутат Госдумы от «Единой России» Александр Бородай является владельцем апартаментов в Дубае, которые не указаны в его декларации.



Дайджест тв-еженедельников



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