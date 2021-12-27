Менее двух тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 26 декабря, в Украине выявили 1 864 случая заражения коронавирусом, что на 946 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 4 527 пациентов, умерли 133 человека. Вчера госпитализировали 1 053 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 646 988 человек. Из них выздоровели 3 432 739 пациентов, а умер 94 971 человек.



Вчера вакцинировались 29 476 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 592 537 человек, из них получили первую дозу — 14 592 535 человек, получил две дозы — 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу — 2 110 человека, ревакцинальную дозу — 793 человека. В общей сложности проведено 28 009 499 прививок.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.