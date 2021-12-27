«ДНР»: В Торезе взорвался легковой автомобиль

Легковой автомобиль взорвался в Торезе (после декоммунизации — Чистяково) на неподконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом сегодня сообщило «МЧС» группировки «ДНР».



«В Торезе по улице Баумана возле двухэтажного многоквартирного дома № 7 в одном из гаражей произошел взрыв газа пропан в системе газового оборудования легкового автомобиля ВАЗ-2106 с последующим горением автомобиля», — отмечается в сообщении.



Взрывом разрушены стены, перекрытие и кровля гаража на площади 12 м​​2, также пожаром уничтожен моторный отсек автомобиля.



В ликвидации пожара были задействованы 10 человек личного состава и две единицы техники спасателей. Инцидент произошел в воскресенье, 26 декабря.