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«ДНР»: В Торезе взорвался легковой автомобиль

27 декабря 2021, 09:15

«ДНР»: В Торезе взорвался легковой автомобиль

Легковой автомобиль взорвался в Торезе (после декоммунизации — Чистяково) на неподконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом сегодня сообщило «МЧС» группировки «ДНР».

«В Торезе по улице Баумана возле двухэтажного многоквартирного дома № 7 в одном из гаражей произошел взрыв газа пропан в системе газового оборудования легкового автомобиля ВАЗ-2106 с последующим горением автомобиля», — отмечается в сообщении.

Взрывом разрушены стены, перекрытие и кровля гаража на площади 12 м​​2, также пожаром уничтожен моторный отсек автомобиля.

В ликвидации пожара были задействованы 10 человек личного состава и две единицы техники спасателей. Инцидент произошел в воскресенье, 26 декабря.

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