Арестович надеется, что США помогут активизировать обмен пленными на Донбассе

США могут активизировать вопрос обмена удерживаемыми лицами на Донбассе. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».



По его словам, в рамках ТКГ не удается согласовать новый обмен удерживаемыми, потому что российская сторона привязывает к субъективизации, признанию так называемых «ЛНР» и «ДНР». То есть настаивает, что Украина должна договариваться с «республиками».



При этом украинская сторона предлагала разные варианты по обмену.



«Наша свежая инициатива выглядела так: у нас прямо сейчас к обмену готовы 13, 24 и почти 60 граждан. Я уже не говорю о том, что Нормандские и Минские соглашения предусматривают формулу обмена "всех на всех", и никаких порционных обменов. Мы же регулярно предлагаем в любом варианте обменять. Мы указываем беременных женщин, которые находятся в исправительных учреждениях, которым там точно не место. Многих людей с тяжелыми заболеваниями — для них вообще каждый час пытка находиться в тех условиях», — отметил Арестович.



Он добавил, что Украина готова к обмену в любой день. «Но они на это не идут, привязывая все к политическим разменам. Это та же самая история торговли людьми ради политики», — подчеркнул спикер украинской делегации.



Арестович уверен, что серьезным аргументом в переговорах по обмену является привлечение Соединенных Штатов.



«США де-факто активно в них [переговорах] уже участвуют, выступая медиатором Нормандского процесса, но как бы за скобками. По количеству контактов официального Вашингтона с Москвой, Берлином, Парижем и Киевом видно, что переговоры идут, и идут достаточно серьезно. Насколько удастся Соединенным Штатам повлиять на ситуацию хотя бы в гуманитарной сфере — открыть КПВВ, позволить оказать помощь людям, нашим гражданам на той территории, обменять пленных — мы посмотрим. Надежда остается. И посмотрим, что будет дальше. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы это произошло», — резюмировал он.