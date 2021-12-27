Еще четыре человека умерли от коронавируса на Донетчине

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 119 случаев коронавируса. Кроме того, 189 человек выздоровели, а четверо умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины диагноз COVID-19 подтвержден у 166 581 человека. Из них 156 273 человека умерли, а 5 060 умерли.

За сутки в Украине выявили 1 864 случая заражения коронавирусом.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года.



Донецкая и Луганская области продолжают находиться в «желтой» зоне карантина.