Еще четыре человека умерли от коронавируса на Донетчине

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 119 случаев коронавируса. Кроме того, 189 человек выздоровели, а четверо умерли.
Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины диагноз COVID-19 подтвержден у 166 581 человека. Из них 156 273 человека умерли, а 5 060 умерли.
За сутки в Украине выявили 1 864 случая заражения коронавирусом.
Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года.
Донецкая и Луганская области продолжают находиться в «желтой» зоне карантина.