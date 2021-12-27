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Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов готовят законопроекты

27 декабря 2021, 21:23

Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов готовят законопроекты

К принятию Верховной Радой готовится три экологических законопроекта, которые отстаивают и считают важными активисты и эксперты из разных уголков Украины. Экоактивист Максим Бородин из Мариуполя рассказал о сути законодательных инициатив, сообщают «Новости Донбасса».

Максим Бородин и с 2012 года занимается вопросами экологии в Мариуполе. Он отмечает, что в масштабах страны проблема промышленно загрязненных городов остается очень актуальной. Поэтому, кроме Мариуполя, экологическое движение активно во многих городах Украины: Днепр, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Каменец, Каменское.

Максим Бородин был одним из организаторов экологических протестов в Мариуполе в 2012 году. Тогда на митинги вышло более 10 тысяч человек и в результате была закрыта аглофабрика «Азовстали». С тех пор Максим со своими соратниками системно занимаются вопросами экологии, но он всегда подчеркивает — без неравнодушных людей, без массовых акций экодвижение невозможно.

«Даже сегодня в существующей системе, не имея полноценных инструментов давления на загрязнителя, контроля, всего остального, благодаря общественному резонансу, мы заставили тот же "Метинвест" в Мариуполе, то есть не конкретно только наша команда, а вообще все люди, которые к этому вопросу прикладывали свою руку, своей активностью, — все равно какой, неравнодушностью, — но мы заставили "Метинвест" сделать сумасшедшие вложения. Ни в одном другом городе Украины столько в модернизацию не вложено», — говорит Бородин.

По его словам, это не стало разовой акцией. Общественники постоянно контролируют предприятия, указывают публично на проблемы.

В 2015 году Максим Бородин и его команда создали местную ячейку партии «Сила людей», и благодаря поддержке избирателей они уже вторую каденцию проходят в местный совет. Однако Бородин подчеркивает, что полномочий местного депутата недостаточно, чтобы влиять на ситуацию с выбросами. Поэтому экоактивисты ставят задачи глобальных изменений законодательства, и к принятию парламентом готовится три экологических законопроекта.

Первый из них — законопроект №3091, в котором изменены суммы штрафов за недопуск инспекции на предприятие, а также есть ряд нововведений.

«На сегодня фактически у экологической инспекции нет полномочий. Например, за нами завод “Азовсталь”. На нем за последние два года было порядка 7 недопусков проверяющих инспекций, и завод за это заплатил за каждый раз 750 гривен. То есть просто отличный тариф, они, наверное, купили годовой абонемент... В законопроекте изменены штрафы за недопуск, на сегодня такой штраф будет порядка 2 миллионов гривен. То есть это уже нормально. Во-первых, у инспекторов будет полностью изменена система оплаты, будут нормальные заработные платы. Плюс очень важно, что у них будет с собой во время проверки постоянно боди-камера включена, как у патрульных полицейских. Зашел на предприятие, на объект —  боди-камера включена, и попробуй дать взятку. Плюс все протоколы, все проверки, акты и все остальное переходят в электронный вид», — пояснил Максим Бородин.

Второй законопроект №5339, в котором есть ряд изменений, предусматривающих возможность размещения электронных разрешений на выбросы. Сейчас эти документы в бумажном виде составляют по 400 по 800 страниц, их вынуждена запрашивать общественность, и не всегда их сразу дают, чтобы ознакомиться.

Законопроекты №6004 и №6004(2), по словам Бородина, фактически очень похожи, но поданы разными инициаторами, в них прописаны наилучшие европейские доступные технологии.

«То есть это такие вещи, которые обязывают загрязнителя модернизироваться согласно стандартам европейским, мировым стандартам, можно сказать так. Поэтому когда будет принят этот закон, будут четко установлены сроки, стандарты, нормативы согласно европейским. То есть если вы продаете свою продукцию в Европу и получаете евро, то готовьтесь работать по европейским стандартам. Потому что люди в Украине, в Мариуполе, в других промышленных городах живут такие же, как и в Европе, и есть необходимость дышать таким же чистым воздухом, как и там», — говорит Максим Бородин.

Он подчеркивает, что для борьбы за изменения нужна политическая воля, и если она будет, то появятся реальные шансы влиять на предприятия-загрязнители и получить более быстрые и качественные результаты для экологии.

Экоактивисты действуют не только в промышленных городах. Во Львове они содействуют формированию устойчивости города к климатическим изменениям. Активисты внедряют пилотные проекты природоориентированных решений для громады и способствуют созданию климатического офиса в городском совете.



Информационный проект «Дивись.Info» и «Новостей Донбасса» реализуется в рамках Программы поддержки межрегионального сотрудничества «Изменим страну вместе», которая реализуется Ассоциацией органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты — Украина» и финансируется за счет областных бюджетов Львовской и Закарпатской областей.

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