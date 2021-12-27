По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 119 случаев коронавируса, четверо заболевших ранее умерли. За все время пандемии на подконтрольной территории диагноз COVID-19 подтвержден у 166 581 человека: 156 273 человека выздоровели, а 5 060 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганщины сообщили об одном новом случае инфицирования за сутки. С начала пандемии — 509 503 заболевших, из которых 55 944 человека выздоровели, 2182 — умерли.



Политика



Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на то, что он состоится до конца года, очень невелики, заявил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.



Основной раунд переговоров России и США по «гарантиям безопасности» состоится сразу после новогодних каникул, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Вопрос членства Украины в НАТО такой же важный для Москвы, как и для Киева, заявили в МИД РФ. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой «начинают играть совсем другие факторы».



Боевые действия



С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены двое украинских военных.



Общество



На временно оккупированную территорию доставлено более 28 тонн гуманитарного груза от Управления Верховного комиссара ООН. В составе груза — строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника.



В Торецке на Донетчине объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе в «серой» зоне и сокращения подачи воды в город.



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