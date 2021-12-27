В России заявили, что планов нападения на Украину «не было и нет»

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «никаких планов нападать на Украину у России не было и нет», передает российский ТАСС.



«По последним опросам 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому совершенно очевидна вся фейковая история о готовящемся нападении. Это, безусловно, информационная, грубая, русофобская атака на Россию — все эти домыслы, что мы готовимся нападать», — сказала она.



Матвиенко отметила, что происходит «активное военное освоение территории Украины странами НАТО», что приближает Альянс к границам России.



«Идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая протяженная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезную озабоченность. Пока реальных шагов, конкретных, чтобы снимать наши справедливые озабоченности, те тревоги, которые мы высказываем, нет. НАТО по-прежнему двигается к нашим границам, уже вплотную», — заявила спикер Совета Федерации.



Она добавила, что Россия готова «к любому развитию событий и любому сценарию защиты своих границ».