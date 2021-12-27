«ДНР» заявила, что питьевая вода из Северского Донца уже соответствует санитарным нормам

Питьевая вода, которая поступает из канала Северский Донец-Донбасс, соответствует санитарным нормам и может употребляться в пищу. Об этом сообщила «санитарно-эпидемиологическая служба» при группировке «ДНР».



Как отмечается, по результатам лабораторных исследований на санитарно-химические показатели в питьевой воде на территории городов Горловка, Енакиево, Донецк, Макеевка «в настоящее время не выявлено отклонений по органолептическим показателям».



Кроме того, по микробиологическим показателям вода соответствует гигиеническим требованиям к питьевой воде и безопасна в эпидемическом отношении.



«Вода, поступающая на водоподготовку из Канала Северский Донец — Донбасс и резервных источников, соответствует СанПин 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения" и может употребляться в пищу», — резюмировали в «санитарно-эпидемиологической службе».

Река Северский Донец снабжает водой всю Донецкую область по обе стороны линии соприкосновения. Несколько недель назад жители Донетчины начали жаловаться на неприятный «аптечный» запах воды из-под крана. С такой проблемой столкнулись как на подконтрольной Украине территории, так и на неподконтрольной.



В Донецкой облгосадминистрации заявили, что в регионе воду из-под крана не рекомендуется использовать для приготовления пищи. Ранее с аналогичным призывом выступил «минздрав» группировки «ДНР».



Неприятный запах воды специалисты пояснили биологическим фактором и теплой погодой, чего не должно быть в осенне-зимний период.