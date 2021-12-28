«ДНР»: Еще 373 заболевших и 7 умерших от ковида

За минувшие сутки, 27 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 373 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 320 человека выздоровели, а 7 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признали 118 366 заболевших COVID-19. Из этого числа 106 810 пациента выздоровели, а 9 168 человек умерли.



Продолжает болеть 2 388 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 53 случая пневмоний. Из них госпитализировано 33 человека. Всего на лечении находится 782 пациента с пневмониями, из них 506 на кислородной поддержке (+16 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.