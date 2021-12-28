Сильный снегопад усложнил движение транспорта в Донецке. Проезд в Макеевку ограничили

Последствия сильного снегопада в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин / Telegram

Сегодня утром в Донецке наблюдается ухудшение погодных условий, сопровождающиеся сильным снегопадом. Из-за этого движение транспорта по дорогам города затруднено.





Въезд в Макеевку ограничен, сообщает подконтрольная «ДНР» «администрация» города. Ограничения действуют для грузовых автомобилей, движущихся как со стороны Донецка, так и со стороны Харцызска. Грузовые автомобили отправляются на парковку до улучшения погодных условий.



В связи с обильным снегопадом было задейстсовано 124 единицы снегоуборочной техники, сообщил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин. 268 работников коммунальной службы чистят тротуары вручную.