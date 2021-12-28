Депутат «Слуги народа» купил телеканал

Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова «4 канал». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на сотрудников канала, а также на данные в Едином государственном реестре юридических лиц



Собеседники УП на телеканале рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе «4 канала», его представили коллективу как нового владельца.



Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.



Ковалев в комментарии изданию рассказал, что вскоре обнародует официальную позицию по этому вопросу.



Согласно открытым данным ООО «ТРК «ИНТЕРРАДИО», учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн.



Бенефициарными владельцами телеканала, которые «имеют прямое решающее влияние», являются Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители «слуги».