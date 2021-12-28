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«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано

28 декабря 2021, 11:40

«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано

Уровень охвата вакцинации от коронаивруса на подконтрольной группировке «ДНР» территории не позволяет говорить о выработке коллективного иммунитета в ближайшей перспективе. Об этом заявил исполняющий обязанности «министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко.

«О коллективном иммунитете в понятии тех цифр, которые считаются достаточными мировым сообществом, у нас пока разговор не идет. <...> К сожалению, сейчас у нас порядка 300 тысяч вакцинированных. Учитывая население в 2 миллиона 300 тысяч человек, это недостаточно», — сказал Оприщенко в интервью сепаратистскому телеканалу «Оплот ТВ».

По его словам, на данный момент в ОРДО достаточное количество вакцины. «25 ноября мы получили 290 тысяч доз вакцины "Спутник Light", начали вакцинировать и ревакцинировать население. И в этот четверг [23 декабря] в конвое привезли еще 270 тысяч доз», — отметил Оприщенко.

По его словам, прививочные пункты есть во всех городах. Кроме того, есть два передвижных пункта, которые вакцинируют людей в отдаленных селах. Кроме того, эти передвижные пункты прививают от коронавируса заключенных в тюрьмах, добавил Оприщенко.

Также он анонсировал открытие пунктов вакцинации в нескольких крупных торговых центрах.

Многие ученые и власти в разных странах считают, что для достижения коллективного иммунитета от коронавируса необходимо вакцинировать 70% взрослого населения. Вместе с тем ВОЗ отмечает, что доля населения, которая должна быть вакцинирована против COVID-19, для того чтобы начал формироваться коллективный иммунитет, неизвестна и, вероятно, будет варьироваться в зависимости от общины, вакцины, групп населения, приоритизированных для вакцинации, и других факторов

Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с февраля 2021 года. Сначала прививали российской вакциной «Спутник V», а затем «Спутник Light».

Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.

Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.

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