«Антонов» выкатил первый военно-транспортный самолет АН-178 для ВСУ

На государственном предприятии «Антонов» сегодня состоялась выкатка первого военно-транспортного самолета Ан-178-100Р предназначенного для Вооруженных сил Украины. Трансляцию события вел телеканал «Рада».



На событии присутствовали высокопоставленные чиновники. В частности, министр обороны Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



После выкатки самолет ожидают летные испытания.



Кроме того, состоялась выкатка и второго Ан-178-100Р для ВСУ, который еще не готов.

Всего государство в конце 2020 года заказало у «Антонова» три самолета Ан-178-100Р для украинской армии. Это первый госзаказ за годы независимости Украины.



Самолет такого класса способен перевозить до 100 человек и тяжелую технику.