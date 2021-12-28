На Донбассе — 172 заболевших COVID-19 за сутки, четверо умерли

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зафиксировали 149 случаев инфицирования коронавирусом, в Луганской области — 23 новых случая. Об этом сообщили в Донецкой и Луганской облгосадминистрациях.



Вследствие осложнений на Донетчине умерли четверо заболевших ранее, на Луганщине новых летальных случаев не зарегистрировано.



С начала пандемии на Донетчине диагноз COVID-19 установили у 166 730 человек (156 707 пациентов выздоровели, 5064 — умерли), на Луганщине — 59 526 случаев коронавирусной болезни (55 952 пациента выздоровели, 2183 — умерли).

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