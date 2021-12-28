Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе — 172 заболевших COVID-19 за сутки, четверо умерли

28 декабря 2021, 12:33

На Донбассе — 172 заболевших COVID-19 за сутки, четверо умерли

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зафиксировали 149 случаев инфицирования коронавирусом, в Луганской области — 23 новых случая. Об этом сообщили в Донецкой и Луганской облгосадминистрациях.

Вследствие осложнений на Донетчине умерли четверо заболевших ранее, на Луганщине новых летальных случаев не зарегистрировано.

С начала пандемии на Донетчине диагноз COVID-19 установили у 166 730 человек (156 707 пациентов выздоровели, 5064 — умерли), на Луганщине — 59 526 случаев коронавирусной болезни (55 952 пациента выздоровели, 2183 — умерли).

Читайте также:

Более двух тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

Еще по теме

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:40
«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано
10:37
Сильный снегопад усложнил движение транспорта в Донецке. Проезд в Макеевку ограничили
10:21
«ДНР»: Еще 373 заболевших и 7 умерших от ковида
09:08
«ЛНР» заявила о смерти еще пяти пациентов с COVID-19
22:52
«ДНР» заявила, что питьевая вода из Северского Донца уже соответствует санитарным нормам
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 декабря
15:32
«ДНР» повышает коммунальные тарифы с 1 января
15:00
«ДНР» смягчила антиковидные меры перед Новым годом
09:15
«ДНР»: В Торезе взорвался легковой автомобиль
21:50
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
21:23
Главные новости Донбасса за неделю
22:33
Донбасс-2021: Подводим итоги года ►
15:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 27 декабря: Правила на въезд и выезд
12:52
В Макеевке на центральной улице рухнул столб
10:58
«ДНР»: За сутки 226 человек заболели коронавирусом, еще 15 умерли
все новости
12:33
На Донбассе — 172 заболевших COVID-19 за сутки, четверо умерли
12:17
«Антонов» выкатил первый военно-транспортный самолет АН-178 для ВСУ
11:49
Forbes узнал подробности полетов самолетов-разведчиков США на Донбассе
11:40
«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано
11:32
Депутат «Слуги народа» купил телеканал
10:37
Сильный снегопад усложнил движение транспорта в Донецке. Проезд в Макеевку ограничили
10:21
«ДНР»: Еще 373 заболевших и 7 умерших от ковида
10:00
США и Россия обозначили даты переговоров по вопросам безопасности
09:36
Верещук выступила за простой механизм предоставления документов о рождении и образовании жителям ОРДЛО
09:08
«ЛНР» заявила о смерти еще пяти пациентов с COVID-19
08:54
Штаб ООС зафиксировал 10 обстрелов за сутки на Донбассе
08:11
Более двух тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
22:52
«ДНР» заявила, что питьевая вода из Северского Донца уже соответствует санитарным нормам
22:16
Украинские военные задержали боевика «ЛНР», который был под действием наркотиков
21:57
В России заявили, что планов нападения на Украину «не было и нет»
все новости
ВИДЕО
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
26 декабря, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция