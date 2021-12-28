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Кулеба объяснил, зачем Минским соглашениям нужны «10 шагов Зеленского»

28 декабря 2021, 14:00

Кулеба объяснил, зачем Минским соглашениям нужны «10 шагов Зеленского»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, просматриваются ли какие-то сущностные сдвиги по Минским переговорам. В последнее время ТКГ была этакой заезженной пластинкой, и казалось, в ней ничего не добьешься, но потом договорились о новом перемирии. Об этом Кулеба рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, если говорить в целом об урегулировании, то в Трехсторонней контактной группе большинство ключевых решений уже готовы к принятию.

«Там уже не о чем говорить, оно уже столько раз все обговорено и написано. Там нет нужды в переговорах, нужен только зеленый свет от Москвы, как и в случае с заявлением о преданности режиму прекращения огня. Но то, что происходит, это по большей части сложно назвать переговорами со стороны России и их марионеток. Более уместная характеристика — заговаривание процесса», — заявил он.

Он также объяснил, что это за 10 шагов по выполнению Минских соглашений, о которых заявил Владимир Зеленский.

«Это комплексная попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс. Но по сути, эти 10 шагов не меняют ни Минских договоренностей, ни формата функционирования ТКГ или Нормандского формата», — заявил Кулеба.

Ранее российское издание «Коммерсант» опубликовало якобы содержание 10 шагов, которые власти Украины предложили для урегулирования конфликта на Донбассе.

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