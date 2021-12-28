Военный, которого боевики держат в Макеевке, истощен и имеет психологические проблемы

Игорь Мирончук

У пленного военнослужащего Игоря Мирончука, который удерживается в исправительной колонии № 32 в оккупированной Макеевке в Донецкой области, после перенесенных издевательств развилась психическая нестабильность. Об этом родственники Мирончука узнали от двух знакомых Мирончука, которые удерживались с ним в плену, но были освобождены в рамках обмена в декабре 2019 года.



По данным Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, состояние здоровья Игоря очень тяжелое — «он истощен, сильно похудел, после контузии психическое состояние нестабильно, в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы».



«Администрация колонии вместо оказания медицинской помощи бросила Игоря на месяц в карцер. Пребывание в таких условиях может вызвать рецидив», — написала она.



Мирончук пошел защищать Родину в марте 2014 года. Проходил военную службу по контракту в должности главного сержанта в отдельной горной штурмовой бригаде. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево. Во время боевых действий Игорь получил два ранения и контузию. Награжден орденом «За мужество третьей степени», медалями «20 лет добросовестной службы» и «Защитник отечества».



В плен попал 9 февраля 2019 года и был приговорен к 12 годам лишения свободы за якобы «шпионаж и участие в террористической организации» с отбыванием наказания в колонии строгого режима.