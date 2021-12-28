ГБР открыло два производства против уволенного замглавы МВД Гогилашвили

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Его проверят на возможное совершение двух уголовных правонарушений. Об этом сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



По его словам, расследование начато по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.



Он добавил, что Офис генерального прокурора приобщил обращение МФО о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа в соответствующее уголовное дело.

11 декабря было опубликовано видео того, как Гогилашвили устроил скандал на блокпосту полиции на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы. В частности, замминистра позволил себе нецензурную лексику в адрес полицейских. На видео с камеры наблюдения, которое есть в ролике, указано, что инцидент произошел 8 декабря.



12 декабря была опубликована запись похожего скандала, который Гогилашвили устроил в Киеве еще до поездки в Донецкую область.



13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с поста заместителя министра внутренних дел.



Гогилашвили был назначен заместителем главы МВД в сентябре 2019 года, когда его возглавлял Арсен Аваков. После того, как МВД возглавил Денис Монастырский, Гогилашвили сохранил должность.



Супруга Гогилашвили Мария Левченко является помощницей президента Владимира Зеленского со времен работы в «Квартале».



По данным «Центра журналистских расследований», у Гогилашвили есть паспорт гражданина России.