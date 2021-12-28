Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ГБР открыло два производства против уволенного замглавы МВД Гогилашвили

28 декабря 2021, 16:57

ГБР открыло два производства против уволенного замглавы МВД Гогилашвили

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Его проверят на возможное совершение двух уголовных правонарушений. Об этом сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, расследование начато по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.

Он добавил, что Офис генерального прокурора приобщил обращение МФО о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа в соответствующее уголовное дело.

11 декабря было опубликовано видео того, как Гогилашвили устроил скандал на блокпосту полиции на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы. В частности, замминистра позволил себе нецензурную лексику в адрес полицейских. На видео с камеры наблюдения, которое есть в ролике, указано, что инцидент произошел 8 декабря.

12 декабря была опубликована запись похожего скандала, который Гогилашвили устроил в Киеве еще до поездки в Донецкую область.

13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с поста заместителя министра внутренних дел.

Гогилашвили был назначен заместителем главы МВД в сентябре 2019 года, когда его возглавлял Арсен Аваков. После того, как МВД возглавил Денис Монастырский, Гогилашвили сохранил должность.

Супруга Гогилашвили Мария Левченко является помощницей президента Владимира Зеленского со времен работы в «Квартале».

По данным «Центра журналистских расследований», у Гогилашвили есть паспорт гражданина России.

Еще по теме

Люди
Александр Гогилашвили

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:45
«ДНР» будет контролировать дачников и селян, которые продают излишки урожая
15:20
Военный, которого боевики держат в Макеевке, истощен и имеет психологические проблемы
11:40
«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано
10:37
Сильный снегопад усложнил движение транспорта в Донецке. Проезд в Макеевку ограничили
10:21
«ДНР»: Еще 373 заболевших и 7 умерших от ковида
09:08
«ЛНР» заявила о смерти еще пяти пациентов с COVID-19
22:52
«ДНР» заявила, что питьевая вода из Северского Донца уже соответствует санитарным нормам
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 декабря
15:32
«ДНР» повышает коммунальные тарифы с 1 января
15:00
«ДНР» смягчила антиковидные меры перед Новым годом
09:15
«ДНР»: В Торезе взорвался легковой автомобиль
21:50
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
21:23
Главные новости Донбасса за неделю
22:33
Донбасс-2021: Подводим итоги года ►
15:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 27 декабря: Правила на въезд и выезд
все новости
16:57
ГБР открыло два производства против уволенного замглавы МВД Гогилашвили
16:52
Заседание СНБО Украины перенесено на 30 декабря
15:45
«ДНР» будет контролировать дачников и селян, которые продают излишки урожая
15:20
Военный, которого боевики держат в Макеевке, истощен и имеет психологические проблемы
14:28
Украина в ТКГ запросила заседание подгруппы по безопасности
14:00
Кулеба объяснил, зачем Минским соглашениям нужны «10 шагов Зеленского»
13:46
СБУ: За 7 лет разоблачено более 20 российских агентов, которые работали под видом дипломатов
12:33
На Донбассе — 172 заболевших COVID-19 за сутки, четверо умерли
12:17
«Антонов» выкатил первый военно-транспортный самолет АН-178 для ВСУ
11:49
Forbes узнал подробности полетов самолетов-разведчиков США на Донбассе
11:40
«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано
11:32
Депутат «Слуги народа» купил телеканал
10:37
Сильный снегопад усложнил движение транспорта в Донецке. Проезд в Макеевку ограничили
10:21
«ДНР»: Еще 373 заболевших и 7 умерших от ковида
10:00
США и Россия обозначили даты переговоров по вопросам безопасности
все новости
ВИДЕО
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
26 декабря, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция