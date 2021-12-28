Сегодня под обстрел попали окрестности села в Луганской области

К вечеру 28 декабря на Донбассе зафиксирован один обстрел. Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, под огонь попали окрестности Катериновки в Луганской области.



В вечерней сводке говорится, что незаконные вооруженные формирования стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.



Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.



За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям. Ранены двое украинских военных.