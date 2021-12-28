Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сегодня под обстрел попали окрестности села в Луганской области

28 декабря 2021, 17:40

Сегодня под обстрел попали окрестности села в Луганской области

К вечеру 28 декабря на Донбассе зафиксирован один обстрел. Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, под огонь попали окрестности Катериновки в Луганской области.

В вечерней сводке говорится, что незаконные вооруженные формирования стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям. Ранены двое украинских военных. 

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:45
«ДНР» будет контролировать дачников и селян, которые продают излишки урожая
15:20
Военный, которого боевики держат в Макеевке, истощен и имеет психологические проблемы
11:40
«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано
10:37
Сильный снегопад усложнил движение транспорта в Донецке. Проезд в Макеевку ограничили
10:21
«ДНР»: Еще 373 заболевших и 7 умерших от ковида
09:08
«ЛНР» заявила о смерти еще пяти пациентов с COVID-19
22:52
«ДНР» заявила, что питьевая вода из Северского Донца уже соответствует санитарным нормам
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 декабря
15:32
«ДНР» повышает коммунальные тарифы с 1 января
15:00
«ДНР» смягчила антиковидные меры перед Новым годом
09:15
«ДНР»: В Торезе взорвался легковой автомобиль
21:50
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
21:23
Главные новости Донбасса за неделю
22:33
Донбасс-2021: Подводим итоги года ►
15:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 27 декабря: Правила на въезд и выезд
все новости
20:18
Более 1,6 тысячи медиков Донецкой области болеют ковидом
19:13
В Украине в этом году появилось временное жилье для тысячи переселенцев
18:21
С 30 декабря в Украине не будет «красных» областей
17:40
Сегодня под обстрел попали окрестности села в Луганской области
16:57
ГБР открыло два производства против уволенного замглавы МВД Гогилашвили
16:52
Заседание СНБО Украины перенесено на 30 декабря
15:45
«ДНР» будет контролировать дачников и селян, которые продают излишки урожая
15:20
Военный, которого боевики держат в Макеевке, истощен и имеет психологические проблемы
14:28
Украина в ТКГ запросила заседание подгруппы по безопасности
14:00
Кулеба объяснил, зачем Минским соглашениям нужны «10 шагов Зеленского»
13:46
СБУ: За 7 лет разоблачено более 20 российских агентов, которые работали под видом дипломатов
12:33
На Донбассе — 172 заболевших COVID-19 за сутки, четверо умерли
12:17
«Антонов» выкатил первый военно-транспортный самолет АН-178 для ВСУ
11:49
Forbes узнал подробности полетов самолетов-разведчиков США на Донбассе
11:40
«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано
все новости
ВИДЕО
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
26 декабря, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция