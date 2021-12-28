С 30 декабря в Украине не будет «красных» областей

Волынская и Запорожская области в четверг, 30 декабря, последними в Украине выйдут из «красной» зоны эпидемиологической опасности. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По его результатам комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей», – написал Немчинов Telegram.



Кроме этого на прошлой неделе был отменен «красный» уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Сумской, Николаевской, Киевской и Черкасской областей.



Таким образом, с 30 декабря в Украине в «красной» зоне не будет ни одной области. Все области перейдут в «желтую» зону адаптивного карантина.