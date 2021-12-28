В Украине в этом году появилось временное жилье для тысячи переселенцев

Более тысячи переселенцев получили и еще получат временное жилье благодаря реализации правительственной программы 70/30 в уходящем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Всего в 2021 году Кабинет министров Украины распределил 113,6 миллионов гривен субвенции государственного бюджета местным бюджетам на Донбассе. Программа предусматривает софинансирование 30% из местного бюджета и 70% из государственного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт жилья для переселенцев.



«Таким образом, фонды временного жилья для внутренне перемещенных лиц пополнятся 342 объектами недвижимости, что создаст предпосылки для обеспечения жильем более тысячи переселенцев. Средства были направлены в 94 громады из 23 областей Украины», – сообщают в министерстве.



Подробную информацию для внутренне перемещенных лиц, желающих получить временное жилье из специального фонда, можно найти по ссылке.