Более 1,6 тысячи медиков Донецкой области болеют ковидом

В Донецкой области на данный момент коронавирусом болеют 1602 медика. За последнюю неделю поступило 8 сообщений. Об этом сообщили в управлении исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Донецкой области.



Специальная комиссия расследует 1590 случаев заболевания медиками ковидом. Большинство заболеваний, а именно 1348 признаны не связанными с производством. В 183 случаях составлены акты, в которых подтверждается, что медики заболели в связи со своей работой.



По 71 случаю расследования продолжаются.