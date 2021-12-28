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СМИ назвало имена людей, которые продвигают интересы Ахметова в политике и медиа

28 декабря 2021, 21:26

СМИ назвало имена людей, которые продвигают интересы Ахметова в политике и медиа

Журналисты назвали ключевые фигуры продвижения бизнес-интересов олигарха Рината Ахметова в политике. По данным издания НВ, ими являются: Наталья Емченко (SCM), Ирина Милютина (группа «Украина»), Максим Тимченко, Дмитрий Сахарук, Феликс Зинченко (ДТЭК), Юрий Рыженков и Дмитрий Тевелев («Метинвест»). 

По данным источников НВ, Наталья Емченко отвечает в SCM за селекцию и доступ к медиаподдержке ряда политиков: Дмитрия Разумкова, Владимира Гройсмана, Игоря Смешко и Олега Ляшко. Емченко влияет на то, в каких ситуациях эти люди появляются в эфирах и с какой частотой. Кроме того, источники уверяют, что она имеет отношение к руководству медийно-технологического бэк-офиса, по внешним признакам напоминающего «политическую ферму». Этот неформальный офис еженедельно уточняет общую рамку медиаповедения информационных ресурсов, принадлежащих Ахметову.

Сама Емченко в комментарии НВ отрицает свою роль политтехнолога и консультанта: «SCM, как инвестиционная компания, заинтересована, чтобы в Украине функционировал институт свободы слова и свободных медиа. Поэтому для нас на уровне принципа — SCM как инвестор не вмешивается в редакционную политику медиагруппы „Украина“. Этому способствует прозрачность работы МГУ, в частности недопустимость „зарплаты в конвертах“ и других практик, вредных для института свободных медиа в Украине. На сам ваш запрос. На все три вопроса ответ: нет. Не регулирую, не консультирую, не договариваюсь, не влияю».

Лоббизм в энергетике лежит на плечах гендиректора ДТЭК Максима Тимченко. По информации двух источников НВ в ДТЭК, Тимченко самостоятельно занимается составлением медийных кампаний. Суть этих кампаний — в пропаганде уступок на рынке электроэнергии, если чиновники игнорируют личные просьбы.

«Представители компании ДТЭК не имеют никакого отношения к озвученным вами вопросам. Призываем СМИ не распространять недостоверную информацию и не вводить своих читателей в заблуждение», — прокомментировал Тимченко.

По данным издания, Тимченко помогает реализовывать медийные задачи исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Источники НВ утверждают, что пиар-департамент ДТЭК находится под управлением Сахарука. А Феликс Зинченко, GR-сотрудник ДТЭК непосредственно координирует депутатов в Верховной Раде.

Кроме того, Ирина Милютина, советница гендиректора медиагруппы «Украина», возглавила рекламное агентство «Сториз.ЮА», основателем которой стала сама медиагруппа. Два источника, знакомые со структурой SCM утверждают: агентство выполняет роль бэк-офиса, специализирующегося на пиаре и анти-пиаре в интересах донецкого бизнесмена. Агентство также курирует сотрудничество с лояльными лидерами общественного мнения и блогерами.

У «Метинвеста» с властью договаривается гендиректор Юрий Рыженков. На позиции GR ему помогает Дмитрий Тевелев, бывший многолетний председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и экс-кандидат в депутаты от партии «Оппозиционный блок».

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