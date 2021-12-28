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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 декабря

28 декабря 2021, 23:28

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зафиксировали 149 случаев инфицирования коронавирусом, в Луганской области — 23 новых случая. Вследствие осложнений на Донетчине умерли четверо заболевших ранее, на Луганщине новых летальных случаев не зарегистрировано. С начала пандемии на Донетчине диагноз COVID-19 установили у 166 730 человек (156 707 пациентов выздоровели, 5064 — умерли), на Луганщине — 59 526 случаев ковида (55 952 пациента выздоровели, 2183 — умерли).

В отдельных районах Донецкой области выявили 373 случая заражения, семеро пациентов умерли. С начала пандемии в группировке «ДНР» признали 118 366 заболевших: 106 810 пациентов выздоровели, а 9 168 — умерли.

В отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали 5 летальных случаев. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 21 405 заболевших: 18 008 человек выздоровели, а 3 062 — умерли.

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что означают «10 шагов по выполнению Минских соглашений», о которых заявил Владимир Зеленский: «Это комплексная попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс. Но по сути, эти 10 шагов не меняют ни Минских договоренностей, ни формата функционирования ТКГ или Нормандского формата».

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует внеочередное заседание в связи с нарушением режима прекращения огня. Делегация предлагает провести заседание в среду, 29 декабря.

Два лучших самолета для наблюдения ВВС США в понедельник, 27 декабря, совершили полеты над Донбассом менее чем в 60 километрах от оккупированной территории. Это один из первых подобных полетов ВВС США в воздушном пространстве Украины.

Права человека

У пленного военнослужащего Игоря Мирончука, который удерживается в исправительной колонии № 32 в оккупированной Макеевке в Донецкой области, после перенесенных издевательств развилась психическая нестабильность. Об этом родственники Мирончука узнали от двух знакомых Мирончука, которые удерживались с ним в плену, но были освобождены в рамках обмена в декабре 2019 года.

Общество

Служба безопасности Украины заявила, что с 2014 года разоблачила более 20 российских агентов, работавших в Украине под дипломатическим прикрытием.

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