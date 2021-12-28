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Как выглядят военные базы и полигоны боевиков на Донбассе

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28 декабря 2021, 23:17

Как выглядят военные базы и полигоны боевиков на Донбассе

В отдельных районах Донецкой и Луганской области расположены несколько больших военных баз группировок «ЛНР» и «ДНР» с российским вооружением. Как сообщает «Радио Донбасс. Реалии», журналистам удалось обнаружить месторасположение полигонов, где проходят так называемые учения незаконных вооруженных формирований. Одна из таких баз находится под Терновым.

Военная база под Терновым. ОРДЛО

В Бугаевке расположены большая база техники и полигон. Там журналисты обнаружили не менее десяти танков (типа Т-64), самоходные системы (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и буксируемые гаубицы (Д-30А «Лягушка», 122 мм). Кроме того, зенитные ракетные комплексы (9К35 «Стрела-10»).

Военная база под Бугаевкой. ОРДЛО

«Вероятно, именно эту базу прикрывает российская радиолокационная станция (РЛС) 51У6 Каста-2Е1», – пишет издание.

Западнее неподконтрольной Горловки, возле поселка Софиевка (бывшее Карло-Марксово) можно найти большой военный полигон, используемый группировкой «ДНР». Это довольно близко к линии разграничения, около 17 км.

Военная база под Софиевкой. ОРДЛО

Еще один полигон – вблизи села Покровки.

Военная база под Покровкой. ОРДЛО

На трассе Луганск – Хрустальный (бывший Красный Луч) есть большая база хранения техники недалеко от поселка Мирное. В Луганск отсюда – около 28 километров.

Военная база под Мирным. ОРДЛО

Не столь большая база есть у железнодорожной станции Марусино, но на ней было зафиксировано целых 26 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм).

Военная база под Марусиным. ОРДЛО

Незаконные вооруженные формирования сохраняют под оккупированным Миусинском 152-миллиметровые гаубицы и системы артиллерийского огня «Гвоздика». Полигон расположен в 4 километрах к юго-востоку от города.

Военная база под Миусинском. ОРДЛО

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