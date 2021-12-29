На Донбассе зафиксировали два обстрела за сутки

За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что неподалеку от Катериновки НВФ стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. В сторону Крымского боевики открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди украинских военных нет.



Подчеркивается, что ВСУ открывали огонь в ответ.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» обстрелов не фиксировали.