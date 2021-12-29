В Приазовье объявлен красный уровень опасности из-за погоды

В результате выхода активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



«29 декабря на дорогах страны гололедица; ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололедица (I уровень опасности, желтый)»



Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь наблюдается чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный).



«Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов», — отметили в ГСЧС.