«ДНР»: Еще 241 заболевший и 34 смерти от ковида

За прошедшие сутки, 28 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 241 случай заражения коронавирусом. Кроме того, 428 человек выписаны после выздоровления, а 34 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 118 607 заболевших COVID-19. Из этого числа 107 238 пациентов выздоровели, а 9 202 человека умерли.



Продолжают болеть 2 167 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 46 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 35 человек. Всего на лечении находится 755 пациентов с пневмониями, из них 592 на кислородной поддержке.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.