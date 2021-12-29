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«ДНР»: Еще 241 заболевший и 34 смерти от ковида

29 декабря 2021, 10:29

«ДНР»: Еще 241 заболевший и 34 смерти от ковида

За прошедшие сутки, 28 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 241 случай заражения коронавирусом. Кроме того, 428 человек выписаны после выздоровления, а 34 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 118 607 заболевших COVID-19. Из этого числа 107 238 пациентов выздоровели, а 9 202 человека умерли.

Продолжают болеть 2 167 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 46 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 35 человек. Всего на лечении находится 755 пациентов с пневмониями, из них 592 на кислородной поддержке.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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