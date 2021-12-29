Донетчина превысила допустимый для «желтой» зоны уровень заболеваемости COVID-19

Донецкая и Черниговская области превысили коэффициенты выявления случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Так, на Донетчине коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов составил 20,4% при 20%-м пороге «оранжевой» зоны.



Ранее Донетчина и Черниговщина находились в «желтой» зоне эпидопасности по COVID-19.



«Оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным приближением региона к «красной» зоне. Он определяется автоматически.