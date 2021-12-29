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Путин внес в Госдуму законопроект, который упрощает получение российского гражданства

29 декабря 2021, 11:24

Путин внес в Госдуму законопроект, который упрощает получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект нового закона о гражданстве. Документ размещен на сайте парламента.

Как сказано в пояснительной записке, действующий закон «в целом обеспечивал необходимое регулирование», но поправки к Конституции РФ «более остро поставили вопросы», накопившиеся за двадцать лет, прошедших со дня принятия этого документа.

Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме в гражданство. Речь идет о гражданах бывшего СССР, которые родились или постоянно проживали на территории РСФСР, их детях, участниках программы по добровольному переселению. Получить гражданство по упрощенной схеме смогут и те, кто имеет близких родственников-россиян. Это распространяется также на лиц, имеющих родственников, проживавших на территории Российской империи или СССР в пределах государственной границы РФ.

Иностранные граждане, подающие заявление о приеме в российское гражданство, должны знать не только русский язык, как это предусмотрено действующим законом, но также историю и основы законодательства России. Кроме того, такой человек должен не представлять угрозу для безопасности и правопорядка РФ.

Вместо отмены решений о приеме вводится институт прекращения гражданства России. Для него предусмотрено несколько оснований: добровольное волеизъявление, совершение преступления и предоставление подложных документов при приеме в гражданство. Решения по первому основанию будет передано МВД РФ. Для того, чтобы лишить человека гражданства по второму и третьему основаниям, потребуется согласование президента.

Список преступлений, которые влекут прекращение гражданства, предлагается расширить. Кроме преступлений террористической направленности, в перечень включены тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков. 

Законопроект предусматривает, что по истечении 10 лет человека нельзя лишить гражданства из-за нарушений в процессе приема. Однако в случае преступления это правило не действует.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.

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