На Донбассе за сутки ковидом заболели 550 человек, 30 умерли

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории за сутки зарегистрировали 443 случая заболевания COVID-19, в Луганской области — 107 заболевших. Об этом следует из данных местных облгосадминистраций.



Кроме этого, от осложнений на Донетчине за сутки умерли 17 человек, на Луганщине — 13.



С начала пандемии в Донецкой области коронавирусную болезнь диагностировали у 167 173 человек (157 845 пациентов выздоровели, 5081 — умерли). На Луганщине подтверждено 59 633 случаев инфицирования (56 117 человек выздоровели, 2196 — умерли).