Авианосец США останется в Средиземном море из-за российской угрозы возле границ Украины

На фоне наращивания российских войск у границы Украины министр обороны США Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе ВМС США остаться в регионе Средиземного моря, а не двигаться дальше на Ближний Восток. Об этом сообщи представитель Пентагона в комментарии AP.



Изменение в расписании корабля ВМС США «Гарри С. Трумэн» и пяти американских военных кораблей, сопровождающих его, отражает необходимость постоянного присутствия в Европе, отметил он. Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе.



В ударную группу «Трумэн» входят пять американских кораблей — крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Fridtjof Nansen.



Корабль «Трумэн» покинул свой порт приписки Норфолк, штат Вирджиния, 1 декабря и вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что он продолжит плавание в районе Персидского залива.