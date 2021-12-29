В Украине продлены спецпошлины на импорт из РФ дизтоплива, сжиженного газа и угля

Кабинет министров продлил до 31 декабря 2022 года специальные пошлины на импортируемое из России дизельное топливо, сжиженный газ и уголь. Решение было принято на заседании правительства в среду.



Речь о четырехпроцентной спецпошлине на поставляемое из РФ трубопроводным транспортом дизельное топливо, а также трехпроцентной пошлине на российский сжиженный углеводородный газ.



Также продлена спецпошлина в размере 65% на импорт из России всех типов угля, за исключением антрацитового, коксующегося и битумиозного.



Впервые спецпошлины были введены 1 августа 2019 года.