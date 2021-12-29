В Донецкой области утвердили бюджет на 2022 год

Глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко своим распоряжением утвердил областной бюджет на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.



На следующий год определены доходы областного бюджета в сумме 5 449 070 251 гривен, в том числе доходы общего фонда областного бюджета 3 709 104 259 гривен и доходы специального фонда областного бюджета 1 739 965 992 гривен.



Расходы областного бюджета указаны в сумме 5 449 070 251 гривен, в том числе расходы общего фонда областного бюджета 3 407 718 382 гривен и расходы специального фонда областного бюджета 2 041 351 869 гривен.



Профицит по общему фонду областного бюджета составит 301 385 877 гривен, а дефицит по специальному фонду бюджета области — 301 385 877 гривен.



Оборотный остаток бюджетных средств областного бюджета в размере 50 миллионов гривен, что составляет 1,5% расходов общего фонда бюджета Донетчины. Резервный фонд областного бюджета составит 10 миллионов гривен, что составляет 0,3% расходов общего фонда.